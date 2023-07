Ministra do Turismo deve pedir exoneração a Lula nesta quinta

Integrantes do Palácio do Planalto esperam que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, entregue sua carta de demissão do cargo em encontro com o presidente Lula (PT) nesta quinta-feira (6).

A reunião da ministra com o mandatário ocorrerá no meio da tarde, segundo o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), marido de Daniela.

De acordo com integrantes do governo, a expectativa é que ela se demita e Lula indique o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) para substituí-la.

Palacianos diziam na terça-feira (4) que a troca poderia ser formalizada apenas na próxima semana, pois o presidente queria se encontrar com a cúpula da União Brasil. O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), um dos expoentes do partido, está em viagem e só voltará nesta quinta.

A pressão para que houvesse a troca no Turismo, porém, aumentou ao longo do dia, numa semana crucial de votações de pautas econômicas para o governo no Congresso Nacional.

Waguinho esteve com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT) em reuniões nesta quarta (5) e na terça.

Nos encontros, ele cobrou empenho do Executivo para direcionar emendas ao seu grupo político do Rio de Janeiro e o investimento em obras, como em hospitais cujas construções já foram anunciadas no município.