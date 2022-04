Ministra do STF cobra investigação após líder denunciar estupro e morte de menina Yanomami

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, cobrou nesta quinta-feira (28) a investigação sobre a morte de uma menina Yanomami de 12 anos em uma comunidade na região de Waikás, em Roraima.



Durante abertura de sessão do STF, Cármen disse que as mulheres brasileiras, dentre elas as indígenas, têm sido alvo de “crueldade letal”. “Não é possível calar ou se omitir diante do descalabro de desumanidades criminosamente impostas às mulheres brasileiras, dentre as quais mais ainda as indígenas, que estão mortas pela ferocidade desumana e incontida de alguns”, afirmou.



A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, confirmou que o Ministério Público está investigando o caso. O presidente do STF, Luiz Fux, classificou o caso como sendo gravíssimo. “Gostaria de me solidarizar. Caso gravíssimo, representativo daquilo que tem sido muito combativo”.



O caso da menina Yanomami foi divulgado na última segunda-feira (25) pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’Kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami. Ele também é uma das lideranças desse povo. Entenda: Menina Yanomami de 12 anos é estuprada e morta por garimpeiros, diz liderança; vídeo