Ministra Damares Alves testa positivo para a covid-19

Além de Damares, outros 14 integrantes do primeiro escalão do governo federal já contraíram a doença: Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Marcelo Queiroga (Saúde), Tereza Cristina (Agricultura), Bruno Bianco (AGU), Fábio Faria (Comunicações), Braga Netto (Casa Civil), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Milton Ribeiro (Educação), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Roberto Campos Neto (Banco Central).

De acordo com a pasta, a ministra "passa bem" e faz isolamento desde a última semana. Damares Alves já tomou duas doses da vacina Pfizer contra a covid-19 e fará novo teste de detecção do vírus depois de cumprir a quarentena.

A assessoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou nesta quarta-feira (12) que a ministra Damares Alves, titular da pasta, testou positivo para a covid-19 após apresentar sintomas leves da doença. O resultado do exame saiu na segunda-feira (10), segundo o informe.

