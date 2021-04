Ministério do Turismo abre cursos gratuitos para profissionais da área

As inscrições para os cursos disponibilizados pelo IFRS estão abertas até o dia 30 de junho no link https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38

“Por meio de um edital de chamamento público, firmamos essa parceria com o instituto, que disponibilizou 23 cursos gratuitos, à distância, para os profissionais de turismo de todo o país e para a população em geral relacionados aos temas do nosso setor”, explicou o ministro Gilson Machado.

A oferta de cursos vem de parcerias entre Ministério do Turismo e instituições de ensino como o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) que oferta, por exemplo, cursos de Geografia e Turismo; Geografia e Geopolítica na Atualidade; Agências de Viagem e Turismo; Libras: compreensão básica; além de turmas de inglês e espanhol.

Aprender inglês, espanhol e adquirir conhecimentos sobre enoturismo e desenvolvimento regional para atender melhor os turistas que viajam pelo Brasil são oportunidades que estão disponíveis para profissionais da área por meio de cursos disponibilizados pelo Ministério do Turismo. São mais de 20 cursos on-line e gratuitos para a qualificação do turismo nacional.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.