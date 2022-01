Ministério da Saúde reduz isolamento de infectados pela Covid para 7 dias

O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (10), a redução do tempo mínimo de isolamento para quadros leves e moderados de infectados pela covid-19. O tempo de isolamento pode reduzir ainda mais, para cinco dias, caso o paciente não tenha sintomas respiratórios, nem febre e não esteja usando medicamentos por 24 horas, além de ter resultado do exame RT-PCR ou antígeno negativo. Em caso de positivo, é preciso seguir o período de isolamento até o 10º dia. "A nossa mensagem principal é que o nosso isolamento é de sete dias. Se o paciente não quis testar no quinto dia, mas se ao sétimo dia ele estivem sem sintomas, sem febre e sem uso de medicamentos por 24 horas, ele pode sair do isolamento. Ele não é necessário testar", explicou o secretário de vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, em coletiva de imprensa. A mudança de ações ocorre em meio ao surto de covid-19, causado pela variante ômicron, e de gripe, no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a variante "causa um número muito maior de casos", mas que parece não se refletir no número de mortes.

