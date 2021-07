Ministério da Saúde recebe mais 1, 2 milhão de doses da CoronaVac

“Entregamos hoje mais 1 milhão e 200 mil doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde. Ao todo, são 62 milhões 849 mil doses fornecidas ao Plano Nacional de Imunização desde 17 de janeiro. Mais vacinas, mais vidas salvas”, escreveu Doria no Twitter.

