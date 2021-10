Ministério da Saúde negocia com a Fiocruz 180 milhões de doses contra a Covid

O Ministério da Saúde está negociando com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) 180 milhões de doses da vacina contra Covid-19. A previsão é que o imunizante seja distribuído no primeiro semestre de 2022. A divulgação foi feito pela própria fundação em resposta a um ofício encaminhado pela CPI da Pandemia. As tratativas estão na fase final de formalização.

A Fiocruz ainda tem cerca de 70 milhões de doses que serão repassadas ao Governo até o final de 2021.

Além Fiocruz, o Ministério da Saúde também está em negociação com a Pfizer para um novo contrato com cerca 100 milhões de vacinas, e metade dessas doses para serem entregues no ano que vem.