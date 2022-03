Ministério da Saúde estipula protocolos para funcionamento de cruzeiros

A última temporada de cruzeiros no Brasil, no ano passado, representou mais de R$ 2,2 bilhões para a economia nacional e gerou 34 mil empregos.

A temporada de cruzeiros no Brasil foi liberada para funcionar a partir do próximo sábado, 5 de março. A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde depois de uma reavaliação do cenário epidemiológico de covid-19 no país.

