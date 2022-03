Ministério da Saúde diz que não pode decretar ‘fim da pandemia’ de Covid nos próximos dias

Segundo o ministro Marcelo Queiroga, o fim da “emergência em saúde pública” só será decidido por meio de análises, sendo uma delas o cenário epidemiológico. “A segunda condição é a estrutura do nosso sistema hospitalar, sobretudo das UTIs. O terceiro ponto é ter determinados medicamentos que podem ter ação eficaz no combate à Covid-19 na sua fase inicial para impedir que essa doença evolua para a forma grave”, disse.

De acordo com os representantes da pasta, não está na competência do ministério decretar o “fim da pandemia”, mas sim decidir sobre a validade do decreto que instituiu o estado de “emergência sanitária nacional” em decorrência do coronavírus.

O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta (30) que não pode decretar o “fim da pandemia” de Covid no Brasil nos próximos dias. O presidente Bolsonaro disse em entrevista no dia 16 de março que o anúncio da mudança de pandemia para endemia aconteceria até amanhã (31).

