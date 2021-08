Ministério da Saúde anuncia horário estendido para unidades de saúde

O Ministério da Saúde anunciou, ainda, que já vacinou mais de 128 milhões de brasileiros acima de 18 anos com, pelo menos, a primeira dose da vacina contra Covid-19. Esse número corresponde a 80% da meta do governo federal de vacinar 160 milhões de brasileiros até o mês que vem.

A principal novidade foi a inauguração da Unidade Básica de Saúde do bairro Floresta, que recebeu R$ 408 mil em recursos do governo federal. Durante a cerimônia, o ministro anunciou, ainda, a construção de um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Gramado. O investimento previsto nessa obra é da ordem de R$ 1,5 milhão.

O anúncio foi feito pelo ministro durante um evento em Gramado, na região serrana do Rio Grande do Sul. Queiroga foi ao município gaúcho anunciar novidades para o atendimento na Atenção Primária da cidade.

O Ministério da Saúde anunciou, neste sábado (28), um reforço para o Programa Saúde na Hora. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, mais 373 unidades de saúde em 211 municípios brasileiros vão poder funcionar com horário estendido. Essas unidades vão receber, até dezembro do ano que vem, mais de R$ 110 milhões para garantir atendimento à população por um período maior.

