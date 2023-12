Ministério da Justiça diz que mortes violentas caíram 2,2% no Brasil

Nos dez primeiros meses de 2023, o número de mortes violentas no Brasil diminuiu 2,2%, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre janeiro e outubro deste ano, 71.078 pessoas morreram por causas violentas. Já no ano passado, o número de vítimas foi de 72.715 no mesmo período.

A redução foi registrada em todos os tipos de mortes violentas, incluindo homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, mortes no trânsito e suicídios.

São Paulo, por exemplo, teve o maior número de mortes violentas, com 8.807 vítimas nos dez primeiros meses do ano. Seguido pela Bahia, com 6.816 mortes o e Rio de Janeiro com 6.230.

Esses mesmos dados revelam que 22 mil mortes foram registradas sem causa determinada.

Mesmo com essa queda, o governo Lula tem sofrido pressões na área da segurança pública. No mês passado, o presidente anunciou medidas para enfrentar a crise no Rio de Janeiro e São Paulo.