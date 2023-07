Ministério autoriza concurso do IBGE com quase 900 vagas e salário de até R$ 9 mil

A organizadora do certame será selecionada por um processo de licitação. Esther ainda afirmou que a previsão é de que o edital seja divulgado ainda este ano para que os aprovados sejam convocados no início de 2024.

Os salários para as vagas voltadas para candidatos com Ensino Superior, por sua vez, podem chegar a R$9.389,06.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.