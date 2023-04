Militares do GSI depõe à PF sobre invasão ao Planalto no dia 8/1

No dia da invasão ao Planalto ele aparece nas filmagens circulando entre os invasores. Dias disse em depoimento que foi até lá para retirar os invasores, mas as imagens não mostram essa ação dele.

Ao todo a PF vai ouvir nove militares, entre eles José Eduardo Natale, major do Exército. Na última sexta-feira (21), a PF ouviu o general da reserva, Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI.

A Polícia Federal ouve neste domingo (23), integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, que aparecem nas imagens de câmeras de segurança no dia 8 de janeiro, dia em que a sede dos Três Poderes foi atacada.

