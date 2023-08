Militar é preso em flagrante por suspeita de matar morador de rua a tiros

Your browser does not support the video tag.

A polícia investiga neste sábado (5) um militar do Exército que foi preso em flagrante por suspeita de matar a tiros um morador em situação de rua em Porto Alegre na noite de sexta-feira (4). As informações são do G1.

De acordo com a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, o homem, que foi identificado como o subtenente Jader Luís da Cás, teria entrado em confronto com um grupo de moradores de rua e atirado contra um deles. O caso aconteceu na rua Cristóvão Colombo.

Segundo relato do subtenente, a vítima, que não foi identificada, estaria portando uma faca.

De acordo com o Exército, o militar atuava no Hospital Militar de Porto Alegre e foi preso no 3º Batalhão de Polícia do Exército, onde estava até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a Polícia Civil, o homem será investigado por homicídio.