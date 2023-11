Militar do Exército sofre fratura exposta em acidente entre moto e ônibus na BR-174

Com a perna quebrada, o soldado perdeu bastante sangue até a chegada dos socorristas do Samu que o encaminharam para uma unidade hospitalar em Boa Vista.

O motorista do ônibus, de 44 anos, informou à Polícia Militar que seguia na rodovia a caminho de Manaus quando foi surpreendido pelo soldado que entrou na contramão da pista e bateu na lateral do ônibus.

Manaus/AM – Um soldado do Exército, de 20 anos, quebrou a perna em um grave acidente de trânsito, no domingo (5), ao bater a motocicleta que pilotava contra um ônibus, na BR-174, no município de Iracema, em Roraima.

