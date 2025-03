Militar do Exército perde o controle, bate em viatura e mata PM atropelada

Na madrugada desta segunda-feira (17), a sargento Carla Cristiane Teixeira Bon, policial militar, perdeu a vida em um trágico acidente na Linha Amarela, zona norte do Rio de Janeiro. A policial realizava patrulhamento na região quando um carro desgovernado, conduzido por Kayky Moyses Esposito Santos, militar do Exército, atingiu a viatura em que ela estava. Carla estava do lado de fora do veículo no momento do impacto, enquanto um colega, que também ficou ferido, estava dentro da viatura.

O acidente ocorreu na altura da saída 5 da Linha Amarela, sentido Fundão. O carro da Polícia Militar foi violentamente atingido, subindo em uma mureta e ficando completamente destruído. A sargento Carla Cristiane Teixeira Bon não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O militar do Exército, Kayky Moyses Esposito Santos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde seu estado de saúde é considerado estável.

A morte da sargento Carla Cristiane Teixeira Bon causou grande comoção na Polícia Militar do Rio de Janeiro. A policial, que ingressou na corporação em 2012 e era lotada na Coordenadoria de Polícia Pacificadora, deixa dois filhos. A Polícia Militar divulgou uma nota lamentando a morte da sargento e prestando condolências à família. As autoridades competentes estão investigando as causas do acidente.