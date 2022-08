Messod Azulay e Paulo Sérgio Domingues são indicados por Bolsonaro para vagas no STJ

O Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Messod Azulay Neto, e o Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Paulo Sérgio Domingues, foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para ocuparem as para vagas de ministros no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (1º).

Agora, Messod e Paulo Sérgio serão submetidos a uma sabatina no Senado e as indicações serão colocadas em votação.

As duas vagas foram abertas com as aposentadorias dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro.