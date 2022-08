Mentor de sexo diz que mulheres de mais de 30 anos são 'desesperadas'

Uma polêmica sobre sexo invadiu as redes sociais nessa semana, isso porque Fábio Vital, de 28 anos, que se apresenta como "sexólogo, mentor e escritor" e atende quase um milhão de seguidores no Instagram diss que as mulheres acima dos 30 anos são desesperadas.

Seu canal no YouTube, igualmente bombado, é recheado de vídeos com conselhos sobre relacionamentos e sexo direcionados ao público feminino, chamadas de "pererecas" pelo influencer. Suas seguidoras adoram.

"A partir dos 30 anos a mulher entra em um desespero de casar, encontrar um cara, construir uma família. [...] As mulheres que me procuram já vêm no desespero, o que faz com que elas aceitem qualquer coisa", explica. Com o intuito de mostrar como funciona a cabeça masculina, Vital se propõe a falar sobre suas próprias experiências sexuais, inclusive as ocasiões em que brochou. "Quebro um tabu quando falo sobre isso", disse.