Menoridade penal é debate após aluno de 13 anos matar professora a facadas

O ato de violência vivido ontem, no qual um adolescente de 13 anos, na Vila Sônia, zona Oeste de São Paulo, deixou uma professora morta e mais 4 feridos durante um ataque na Escola Estadual Thomazia Montoro, reacendeu a discussão no Congresso sobre a menoridade penal. Leia mais em Amazonas Direito.

