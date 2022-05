Menino de 8 anos morre após ser atacado por jacaré enquanto tomava banho em rio

O pai consegui encontrá-lo horas depois, já sem vida; Ele foi abraçado com o filho até um hospital para fazer o registro do óbito.

Um menino de 8 anos morreu após ser atacado por um jacaré enquanto tomava banho em um trecho do Rio Tapajós, em Itaituba, no Pará. O caso aconteceu na quarta-feira (4).

