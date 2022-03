Menino de 5 anos morre após ser agredido e jogado em rio por outras crianças

O menino havia saído de casa para brincar com os 'amigos'. As crianças de 9 e 11 anos foram encaminhadas para o Conselho Tutelar, já o adolescente de 13 anos foi apreendido.

O corpo de Júlio Henrique Brito Miranda, 5 anos, foi encontrado em um rio ontem (17) na zona rural de Marabá, no Pará. Os suspeitos do crime são três meninos de 9, 11 e 13 anos.

