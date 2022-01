Menino de 11 anos tem dedo amputado por rojão na virada do ano em RS

Um menino de 11 anos teve o dedo amputado, após um acidente com fogos de artifício em Porto Alegre, durante a virada do ano. A explosão de um rojão causou o trauma no dedo indicador da criança, que também teve o dedo polegar e o médio machucados. O menino deu entrada no Hospital Cristo Redentor por volta de 0h45, onde passou por cirurgia. As informações de como o acidente aconteceu, não foram divulgadas.

