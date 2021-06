Menino de 11 anos cai do 9º andar de prédio em São Paulo

Um menino de 11 anos morreu ao cair do 9º andar de um prédio residencial, na Avenida Dr. Washington Luiz, no bairro Gonzaga, em Santos, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (18). Segundo o G1, o menino caiu na rampa que dá acesso à garagem do edifício.

Moradores disseram que escutaram um barulho forte. Segundo a polícia, antes de chegar ao solo, o menino bateu no vidro do parapeito do prédio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou que criança já estava sem vida.

Equipes do Polícia Militar compareceram ao local e isolaram a área até a chegada da perícia. No momento da queda, o menino estava com a irmã de 17 anos em casa. Em determinado momento, a criança subiu para a área da cobertura e, provavelmente, segundo a polícia, se desequilibrou.

O notebook e o celular do menino foram apreendidos para serem periciados. O caso foi registrado como morte suspeita no 7° DP de Santos e segue sob investigação.