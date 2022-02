Meningite: como se pega a doença que atingiu cérebro de Paulinha Abelha?

A vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, internada com insuficiência renal, foi diagnosticada nesta quinta (17) com meningite, doença causada por uma bactéria no cérebro. As meninges são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o cérebro e a medula espinhal, com o objetivo de proteção.

Quando uma bactéria ou um vírus, por alguma razão, consegue vencer as defesas e chegar às meninges, elas se inflamam e causam as meningites. A transmissão da meningite acontece de pessoa para pessoa, através de secreções liberadas pelo nariz e garganta. Aproximadamente uma em cada dez pessoas é portadora do meningococo no nariz ou garganta mas não apresenta sintomas.

Meningites bacterianas e virais são as mais importantes em termos de saúde pública em razão da possibilidade de causar surtos. Elas são Neisseria meningitidis, Hemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae. Essas três encontram-se normalmente no meio ambiente e podem inclusive viver no nariz ou no aparelho respiratório de uma pessoa sem provocar surgimento da doença, mas transmitindo para outras pessoas.

Pessoas com maior risco de ter meningite são as que apresentam infecção crônica do ouvido e do nariz, pneumonia ou as quem fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas.