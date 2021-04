Menina morta pela madrasta e a mãe era obrigada a ingerir comida estragada

Ainda conforme os depoimentos colhidos pela polícia, a criança se alimentava, no máximo, uma ou duas vezes por dia e frequentemente era obrigada a comer comida estragada e pães mofados. Na delegacia, além de admitirem as agressões contra a menina, a mãe e a namorada trocaram acusações sobre quem maltratava mais a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, a criança começou a ser surrada por ter bebido de uma caixa de leite que havia caído no chão. Segundo a mãe da madrasta, a criança tomou o leite porque estava “desesperada de fome”, já que se alimentava basicamente de café e farinha.

Segundo a Isto É, no último dia 19, a menina foi internada em estado grave, com quadro de politraumatismo e com arreflexia. Ela morreu na madrugada de sábado (24) após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a morte da menina de 6 anos, apontam que a criança vivia uma rotina de fome, castigos e agressões em Porto Real (RJ).

