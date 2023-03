Menina fica em pânico ao ficar presa dentro de máquina de lavar roupas

"Conseguimos retirar a menina, mas a máquina poderia estar ligada no momento o que poderia causar um acidente mais grave. Por isso é fundamental que desde pequenas as crianças aprendam sobre esses cuidados", disse o sargento Alan Lago, que participou da ação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) a retirada da menina aconteceu de modo cauteloso. Ao longo da ação, foi mantido o diálogo com a garota, para que ela se sentisse segura e entendesse o que estava sendo feito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.