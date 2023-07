Menina é baleada na boca em arraial de creche; pai era alvo de atirador

Uma menina, de 5 anos, foi baleada na boca durante um arraial no Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI), em Teresina no Piauí, nessa sexta-feira (30). O pai dela era alvo do atirador.

O pai da menina estava junto com a namorada no evento quando teve um desentendimento com um homem, que seria o ex-namorado da atual companheira.

Ao saírem do local, o suspeito atirou em direção ao homem, mas o tiro atingiu a boca da criança, e a perna de uma mulher, de 27 anos, que passava pelo local.

A menina foi levada para uma unidade hospitalar onde passou por cirurgia e segue internada neste sábado (1º).

Já o suspeito foi preso em flagrante, horas depois, em uma barbearia da qual é proprietário.