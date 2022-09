Menina desaparecida é encontrada morta com sinais de estupro à beira de estrada

Durante buscas por informações com moradores da região onde Suzana passou, policiais localizaram um adolescente de 16 anos que teria sido visto com ela pela última vez. Ele chegou a negar que tivesse algo com a vítima, mas após a polícia encontrar mensagens dele com a menina, ele confessou o crime.

Suzana Rocha Silva, de 11 anos, que estava desaparecida desde sábado (17), foi encontrada morta com sinais de estupro à beira da estrada vicinal de Cachoeira de Pajeú, no interior de Minas Gerais.

