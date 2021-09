Menina de 9 anos quase fica cega e passa 21 dias internada após escova progressiva

Ele faz uma vakinha online para ajudar no custo do tratamento.

No hospital, foi necessário raspar o cabelo. Após receber alta, ela segue o tratamento em casa, e ganhou uma peruca. "Ela está muito triste, não quer ir para a escola, sair de casa. Está indo só ao médico uma vez por semana para avaliação e também está passando com o psicólogo. Enquanto isso, a cabeleireira nem procurou a gente pra saber como a minha filha está. Ela só diz que não foi o produto que ela usou, porque é orgânico. Um advogado vai entrar com uma ação contra ela e a marca do produto", contou o pai, que registrou o caso como lesão corporal culposa na delegacia local.

Três dias depois, a menina passou a vomitar e ficou com os olhos inchados. O pai levou ao hospital e ela foi tratada com remédios. Mas depois de 10 dias, ela passou por uma inflamação forte e precisou colocar drenos na cabeça em duas minicirurgias. "O médico falou que por pouco ela não ficou cega, porque o formol entrou pelo couro cabeludo dela e quase chegou aos olhos".

O pai da garota, José Flávio de Souza, está realizando uma campanha para comprar remédios de tratamento e uma peruca para a filha. Ele contou que levou a menina para fazer uma hidratação no salão do bairro, e ao buscar a garota, a cabeleireira havia feito uma escova progressiva. "Quando eu voltei, a moça tinha feito uma progressiva nela. Eu perguntei se poderia, por ela ser criança, mas ela respondeu que não tinha problema porque era um produto orgânico", disse o pai.

