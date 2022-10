Menina de 9 anos cai do 3º andar de prédio e é salva por vizinha; vídeo

As câmeras de segurança de um prédio em João Pessoa/PB conseguiram gravar o momento em que uma menina de 9 anos cai do 3º andar, em uma altura de oito metros. Uma vizinha que viu a menina pendurada na janela do apartamento conseguiu resgatar a criança antes de cair no chão. A mulher estava se recuperando de uma cirurgia, mas não pensou duas vezes em salvá-la.

Vídeo mostra momento em que criança cai do 3º andar de prédio pic.twitter.com/nzBAuq3IUM — Babilônia (@hamudaniel19) October 28, 2022

A criança é autista e após o acidente foi socorrida e levada para o hospital onde segue em observação. O caso aconteceu na quarta-feira (26).

No momento antes da queda, o síndico de outro prédio viu a menina pendurada já com o corpo todo para fora da janela e correu para tentar segurá-la ainda no apartamento, a vizinha percebeu o momento que a menina ia cair e correu em direção a ela com os braços erguidos.

Thallyta Kelciene, responsável por salvar a vida da menina, disse à TV Cabo Branco que no momento nem se lembrou que ainda estava se recuperando de uma cirurgia.

“A reação foi mais de ‘levanta, vai, tenta segurar’. Quando eu estava sentada, que o síndico passou correndo, me assustei pela velocidade. Estava muito barulho por causa de uma carreata e me veio o pensamento ‘olha pra cima’. Quando olhei, ela já estava 100% para fora da residência. Só dei dois passos e, assim que levantei os braços, ela caiu. O impacto foi em mim, mais no que ela bateu e que girou porque eu peguei no braço, ela caiu no chão quietinha e eu não percebi nada fraturado”, contou.

O pai da vizinha agradeceu pelo resgate, pelo ato corajoso que salvou a vida de sua filha e contou que a criança está bem.