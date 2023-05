Menina de 5 anos morre em tiroteio entre criminosos enquanto voltava da igreja

Ela estava acompanhada de um homem que tinha ido deixá-la na residência com o pai a pedido da mãe. A família está revoltada com a perda da criança.

Além dele, a menina, um adolescente e um homem que não tinha relação com o crime também foram feridos e tiveram que ser levados com urgência para um hospital, mas ela não resistiu.

O tiroteio ocorreu na noite de sábado (6), no bairro Barra do Ceará. No momento do confronto, vários homens chegaram armados no local para executar um desafeto, um homem de 23 anos. Eles atiraram várias vezes contra a vítima, que foi atingida, mas sobreviveu.

