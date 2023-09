Menina de 3 anos baleada pela PRF é reanimada após sofrer parada cardíaca

Fabiano Menacho disse que, então, disparou três vezes com o fuzil porque a situação o fez supor que o disparo que ouviu veio do veículo da família de Heloísa.

Segundo ele, os policiais seguiram atrás do veículo da família de Heloísa, que tinha a placa de um carro roubado. Depois de cerca de 10 segundos atrás do veículo, eles escutaram um som de disparo de arma de fogo e chegaram a se abaixar dentro da viatura.

O quadro da criança havia piorado para “instável e gravíssimo” no boletim desta quarta-feira. Ela está internada desde 7 de setembro, quando foi baleada dentro do carro com a família durante uma perseguição da PRF.

No boletim médico diz que Heloísa está hemodinamicamente instável e segue entubada no CTI pediátrico.

