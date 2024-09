Mega-Sena sorteia R$ 33 milhões nesta sexta-feira

As apostas podem ser realizadas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 5.

O valor subiu após ninguém acertar as dezenas sorteadas no concurso de terça-feira (3), que foram 21 - 28 - 37 - 44 - 50 - 60.

