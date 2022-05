Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões neste sábado

O concurso 2.479 da Mega-Sena vai sortear o prêmio de R$ 3 milhões neste sábado (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país, ou pela internet no site oficial da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50.

O valor do prêmio aplicado na poupança, caso o apostador acerte sozinho as seis dezenas, pode render no primeiro mês o valor de R$ 17,4 mil.