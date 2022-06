Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 40 milhões neste sábado; saiba como apostar

A Mega-Sena vai sortear as seis dezenas do concurso 2.490 na noite deste sábado (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Quem acertar sozinho os números pode levar o prêmio de R$ 40 milhões.

O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou na internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal. Para apostar online é necessário confirmar ser maior de idade (18 ou mais) e fazer um cadastro com CPF e cartão de crédito para pagamento.

De acordo com a Caixa, as chances de levar o prêmio milionário com uma simples, que custa R$ 4,50, são de 1 em 50.063.860. Já com a aposta de 15 números (limite máximo), que custa R$ 22.522,50, as chances mudam para 1 em 10.003.