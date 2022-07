Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

O concurso 2.499 da Mega-Sena vai sortear o prêmio de R$ 3 milhões neste sábado (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

As apostas devem ser feitas em qualquer lotérica do país, ou pela internet no site oficial da Caixa Econômica Federal. Para as apostas feitas de forma online é necessário realizar um cadastro com um CPF, e preencher o número do cartão de crédito para pagamento.

No concurso da última quarta-feira (6), um apostador ganhou sozinho o prêmio acumulado de R$ 51.830.706,79. O sortudo iniciou o processo de retirada do prêmio milionário no dia seguinte na lotérica de Blumenau, no Vale do Itajaí.