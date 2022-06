Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 60 milhões; saiba como apostar

Para apostar de forma online basta acessar o site da Caixa, fazer um cadastro com CPF e preencher o número do cartão de crédito.

Os interessados têm até às 19h (horário de Brasília) de hoje para fazer apostas em qualquer lotérica do país, ou pela internet no site oficial da Caixa Econômica Federal. A cartela com 6 números custa R$ 4,50.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.