Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 35 milhões

A Mega-Sena vai sortear, neste sábado (10), em São Paulo, o prêmio acumulado em R$ 35 milhões. O valor subiu após ninguém acertar as dezenas do último concurso que foram: 23 - 28 - 34 - 43 - 47 - 60.

Os interessados podem realizar as apostas até às 19h (de Brasília) em qualquer lotérica do país, ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Para o jogo online, é necessário ser maior de 18 anos, realizar um cadastro com CPF e preencher dados de um cartão de crédito.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as chances de levar o prêmio com uma aposta de 6 números é de 1 em 50.063.860. Já com a aposta de 15 números, que custa R$ 22.522,50, as chances mudam para 1 em 10.003.