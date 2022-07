Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 22 milhões

O concurso 2.505 da Mega-Sena vai sortear, neste sábado (30), o prêmio acumulado em R$ 22 milhões, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima de seis dezenas custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, as chances de vencer com o jogo simples de seis números é de 1 em 50.063.860. Já com a aposta de 15 números, que custa 22.522,50, as chances mudam para 1 em 10.003.