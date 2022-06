Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 40 milhões

A Mega-Sena vai sortear neste sábado (11) o prêmio acumulado de R$ 40 milhões, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na última quarta-feira (8). Os números foram: 03 - 10 - 13 - 25 - 41 - 42

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal. Para as apostas online é necessário realizar um cadastro com um cartão de crédito e ter 18 anos ou mais.

De acordo com a Caixa, as chances de levar o prêmio milionário com a aposta simples, que custa R$ 4,50, é de 1 em 50.063.860. Já com a aposta de 15 números, que custa R$ 22.522,50, as chances mudam para 1 em 10.003.