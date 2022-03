Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 130 milhões

O concurso 2.462 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (12), o prêmio acumulado de R$ 130 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas.

O sorteio vai acontecer às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou no site oficial da Caixa Econômica Federal, também acessível pelo celular.

De acordo com a Caixa, as chances de levar o prêmio milionário com a aposta mínima de 6 números, que custa R$ 4,50, é de 1 em 50.063.860. Já com a aposta de 15 números, que custa R$ 22.522,50, as chances mudam para 1 em 10.003.