Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 2,5 milhões

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 6.115 de rendimento no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (21) um prêmio de R$ 2,5 milhões. As seis dezenas do concurso 2.392 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

