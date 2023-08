Mega-Sena passa a ter três sorteios por semana

Em anúncio feito nesta sexta-feira (18), a Caixa Econômica Federal revelou mudanças significativas no calendário e estrutura da loteria Mega-Sena. A partir de agora, a Mega-Sena não será mais sorteada duas vezes por semana, às quartas-feiras e sábados. Em vez disso, um novo cronograma será introduzido a partir da próxima semana, com três sorteios ocorrendo nas terças, quintas e sábados.

Este novo sistema entrará em vigor imediatamente a partir da próxima terça-feira, dia 22, com o sorteio de número 2623. Os jogadores poderão participar do novo formato após o resultado do sorteio deste sábado, dia 19.

Juntamente com essa alteração, a Caixa também anunciou o fim das "semanas temáticas mega", durante as quais três sorteios eram realizados em uma única semana. Essas semanas temáticas foram introduzidas em dezembro de 2010 para alinhar os números do sorteio da Mega da Virada com os dígitos finais 0 ou 5, que tradicionalmente tinham valores acumulados mais altos. Das 11 semanas temáticas mega originalmente planejadas para 2023, seis já foram realizadas.

Para o sorteio em curso, de número 2622, no sábado, dia 19, o prêmio principal é estimado em R$ 4 milhões. Os jogadores interessados em participar podem adquirir um bilhete simples da Mega-Sena por R$ 5. O prazo para a compra de bilhetes é até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Os bilhetes podem ser adquiridos em revendedores autorizados de loteria ou online por meio do aplicativo Loterias Caixa ou do site oficial de loterias da Caixa.

As chances de ganhar com um bilhete padrão de seis números (custando R$ 5) na Mega-Sena são de aproximadamente uma em mais de 50 milhões. Optar por um bilhete de sete números (com preço de R$ 35) eleva as chances para uma em 7,1 milhões.

O maior prêmio regular já concedido ocorreu em 1º de outubro de 2022, durante o sorteio de número 2.525, quando dois bilhetes vencedores dividiram impressionantes R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega-Sena havia acumulado por 14 sorteios consecutivos.