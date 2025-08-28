   Compartilhe este texto

Mega-Sena não registra vencedores e prêmio vai a R$ 8 milhões

Por Portal Do Holanda

28/08/2025 20h58 — em
Brasil


Foto: Pixabay

O concurso 2907 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo, não registrou vencedores e o prêmio subiu para R$ 8 milhões. 

Os números sorteados foram 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56. Um total de 22 apostas com cinco acertos irão receber R$ 49.173,21. Outros 1.245 jogos com quatro acertos levarão R$ 1.432,29. 

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para o sábado (30).

