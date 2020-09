A Caixa sorteou na noite desta terça-feira (15), o concurso 2.299 da Mega-Sena, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 9 milhões.

Os números sorteados foram: 02 - 03 - 19 - 40 - 44 - 60.

O ganhador deve ser anunciado nos próximos minutos. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.