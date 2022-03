Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 90 milhões

Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.459 da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (3), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 90 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 15 - 24 - 33 - 49 - 53 - 59

A quina teve 84 apostas vencedoras e cada uma vai levar R$ 54.844,93. Já na quadra, 6.200 apostas ganharam e vão levar R$ 1.061,51.

O próximo concurso 2.460 vai acontecer no sábado (5). As apostas poderão ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal.