Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 200 milhões

Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.523 da Mega-Sena, que oferecia R$ 170 milhões ao ganhador. Com isso, o prêmio ficou acumulado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (28).

As dezenas sorteadas foram: 01, 10, 27, 36, 37 e 45.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.