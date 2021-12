Mega da Virada: Veja as dezenas sorteadas

As seis dezenas da Mega da Virada foram sorteadas na noite desta sexta-feira (31). O prêmio estava estimado em R$ 350 milhões, mas o valor subiu para R$ 370 milhões, de acordo com a Caixa. As dezenas sorteadas foram: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46. O rateio será divulgado em breve. De acordo com a Caixa Econômica Federal a 13º edição da Mega da Virada já arrecadou mais de R$ 1,4 bilhão. O prêmio sorteado é considerado pela Caixa como o maior da história do sorteio, o segundo maior foi sorteado no ano passado no valor de R$ 325,2 milhões, e duas apostas venceram.

