Médicos são presos por envolvimento em esquema de fraudes em vestibulares

A polícia desarticulou um grande esquema de fraude em vestibulares de medicina em todo o Brasil e prendeu cinco médicos e uma estudante de medicina nesta semana em três estados. De acordo com o Sistema Globo, os suspeitos faziam parte de uma organização criminosa e recebiam dinheiro para fazer o vestibular no lugar de candidatos que pagavam pela fraude. O grupo chegou a pedir R$ 120 mil por aluno.

Ainda de acordo com o site, o grupo ia de boca a boca, na porta dos cursinhos preparatórios para oferecer os serviços de fraude nos vestibulares. Os criminosos entraram para fazer a prova no lugar do candidato usando documentos falsos. Só que eles não contavam com a segurança de algumas faculdades - em uma delas, uma das medidas era fotografar os candidatos antes de cada prova; em outra, capturar as impressões digitais.

Os alunos e pais que faziam parte do esquema também estão sendo investigados por estelionato e falsificação de documentos. Se condenados, podem pegar 7 anos de prisão.