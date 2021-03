Médicos pedem que grávidas sejam vacinadas contra a covid-19

Para a classe médica, por sua vez, as reações adversas já são conhecidas e raras e não representam risco maior que a própria contaminação por coronavírus. Os especialistas pontuam que o próprio estado da mulher já a torna vulnerável e só isso, já seria motivo suficiente para que elas estivessem entre as prioridades.

Até agora, nenhuma vacina foi testada nesse grupo, assim como em crianças e por isso, não pode ser administrada. Segundo as autoridades em saúde, é necessário saber e estudar os riscos que as vacinas podem ter no organismo destas mulheres.

Médicos e especialistas têm se mobilizado para pedir que gestantes também sejam incluídas nos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização contra a covid-19. O movimento acontece não só no Brasil, mas também em outros países.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.